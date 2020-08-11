Найдено средство для снижения риска передачи коронавируса

Немецкие ученые выяснили, что использование жидкости для полоскания полости рта может снизить риск передачи коронавируса. Об этом говорится в сообщении на сайте немецкого Рурского университета.

Исследование показало, что любые жидкости для полоскания рта снижали исходный титр (количество вируса в единице объема вирусосодержащей жидкости) вируса. Когда полоскание проводилось три раза подряд, титр уменьшался до такой степени, что вирус невозможно было обнаружить.

«Полоскание жидкостью для рта не может подавить выработку вирусов в клетках. Но может в краткосрочной перспективе снизить вирусную нагрузку там, где возникает наибольший риск заражения, а именно в полости рта и горле», — говорится в сообщении.

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