Найдено средство для снижения риска передачи коронавируса
Немецкие ученые выяснили, что использование жидкости для полоскания полости рта может снизить риск передачи коронавируса. Об этом говорится в сообщении на сайте немецкого Рурского университета.
Исследование показало, что любые жидкости для полоскания рта снижали исходный титр (количество вируса в единице объема вирусосодержащей жидкости) вируса. Когда полоскание проводилось три раза подряд, титр уменьшался до такой степени, что вирус невозможно было обнаружить.
«Полоскание жидкостью для рта не может подавить выработку вирусов в клетках. Но может в краткосрочной перспективе снизить вирусную нагрузку там, где возникает наибольший риск заражения, а именно в полости рта и горле», — говорится в сообщении.
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