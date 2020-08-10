Иран не хочет платить компенсацию за сбитый украинский Boeing

Власти Ирана считают, что компенсацию за сбитый под Тегераном украинский Boeing должны платить европейские страховые компании, заявил глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани. Об этом сообщает Reuters.

Иране не должен выплачивать компенсацию авиакомпании «Международные авиалинии Украины», так как самолет был застрахован украинскими и европейскими страховыми компаниями, отметил глава организации.

Заявления Сулеймани относятся исключительно компенсаций за самолет, а не возможных компенсационных выплат семьям погибших в авиакатастрофе, подчеркивается в сообщении.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате погибли 176 человек. Позднее власти Ирана признались, что самолет по ошибке сбили иранские силы противовоздушной обороны.

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