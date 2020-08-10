Российские СМИ обратились к властям Белоруссии после задержания журналистов

Ряд российских СМИ написали обращение к белорусским властям после задержания журналистов в ходе протестов в Минске. Полную версию обращения публикуют «Ведомости».

В тексте говорится, что журналисты, которые находились в городе, выполняли редакционные задания в соответствии со своими профессиональными обязанностями, а власти Белоруссии пошли на применение силы в отношении них.

«Применение силы к нашим коллегам, равно как и отсутствие информации об их состоянии и местонахождении вызывает у нас возмущение. Мы, представители российских СМИ, требуем от властей Белоруссии предоставить полную и исчерпывающую информацию», — говорится в обращении.

Заявление подписали редакции «Ведомости», «Коммерсантъ», РБК. Также они попросили все российские СМИ присоединиться к обращению.

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