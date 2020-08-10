В России выявлено 5 118 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки число случаев коронавируса в России увеличилось на 5 118, передает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

По данным оперштаба, новые случаи коронавирусной инфекции зафиксированы в 83 регионах. За последние 24 часа в стране после COVID-19 выписаны 3 259 человек. Общее число вылечившихся в России достигло 696 681.

При этом число умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, увеличилось до 15 001. За минувшие сутки зафиксировано 70 летальных исходов.

В общей сложности в стране зарегистрировано 892 654 случая COVID-19.

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