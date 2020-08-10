Правозащитники сообщили о сотнях задержанных участников протестов в Белоруссии

В ходе несанкционированных акций протеста в Белоруссии в период с 9 по 10 августа были задержаны 213 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местный правозащитный центр «Весна».

Ранее сообщалось о 120 задержанных в Минске и регионах республики.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. В ряде городов страны начались несанкционированные акции протеста, в ходе которых милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

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