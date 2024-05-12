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Под Псковом двое взрослых и ребенок попали в больницу после ДТП с лосем

В Псковской области три человека пострадали в ДТП с лосем

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Александр Вильф/РИА Новости

В Островском районе Псковской области двое взрослых и грудной ребенок пострадали в ДТП с лосем, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Авария произошла у деревни Карпово. Дикое животное внезапно выбежало на дорогу, после столкновения с ним автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся. Трое пострадавших госпитализированы.

На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД, скорой помощи, а также пожарные и охотоведы. На кадрах с последствиями аварии видно, что серебристый Kia Rio лежит в кювете вверх колесами. Сбитый лось находится на обочине дороги.

До этого в Москве 19-летний водитель ВАЗ-2106 с двумя несовершеннолетними пассажирками выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в грузовик Hyundai. Водитель и пассажирки «Жигулей» госпитализированы с травмами.

Ранее четверо мужчин пострадали в ДТП с грузовиками в Волгограде.

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