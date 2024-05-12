В Сумах произошел взрыв

В городе Сумы на северо-востоке Украины произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал «Новини.LIVE» со ссылкой на местные паблики.

Подробности случившегося не приводятся.

10 мая сообщалось, что в Сумах произошли взрывы. В Сумской области перед этим была объявлена воздушная тревога.

До этого в Харьковской и Николаевской областях объявляли воздушную тревогу. Также тревога звучала в Полтавской, Днепропетровской, Черкасской и Кировоградской областях Украины. Краткое время воздушная тревога также действовала в Одесской области Украины. Также ее распространяют на контролируемые Киевом части ДНР, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.