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Липецкий губернатор объяснил удар по Белгороду неудачами Украины

Губернатор Артамонов: удар по Белгороду связан с неудачами ВСУ под Харьковом

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Антон Вергун/РИА Новости

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале выразил мнение, что удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду, в результате которого обрушился подъезд многоквартирного жилого дома, связан с неудачами Украины в Харьковской области.

По его мнению, «ВСУ почувствовали, что на харьковской земле, которая граничит с Белгородской областью, приходит конец их режиму».

«Ну так ответьте на равных. Знают, что не в силах. Скоро этому мракобесию придет конец», — написал Артамонов.

Подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился с 1-го по 10-й этаж из-за попадания украинского снаряда. Момент прилета попал на видео. Сохраняется угроза обрушения оставшейся части строения.

Под завалами многоэтажки могут оставаться люди. Уже известно о нескольких пострадавших, включая детей, некоторые раненые в крайне тяжелом состоянии.

В ходе разбора завалов на сотрудников МЧС упала крыша обрушившегося подъезда. Пострадали три спасателя.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выехал на место обрушения. Он отметил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны Украины.

Ранее спасатели в Белгороде дважды прерывали работы из-за опасности ракетного обстрела.

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Обрушение дома в Белгороде
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