Эксперт назвал сроки второй волны пандемии COVID-19 в России

Доктор медицинских наук эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов предсказал сроки возникновения второй волны нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает RT.

Он отметил, что «перерыв» будет длиться в период с августа по сентябрь. По его словам, новой волны стоит ожидать осенью.

Эксперт добавил, что рост числа получивших положительный анализ на COVID-19 наступит в октябре. Эпидемиолог также предположил, что больные будут тяжелее переживать коронавирусную инфекцию.

Он уточнил, что эпидемию можно считать кончившейся при 70% «проиммнизированных». По его оценкам, в Москве доля таких граждан составляет 30%.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 9 млн, за все время от коронавируса умерли более 400 тыс. человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Врач сравнил опасность нового вируса SFTS и CОVID-19

— Российские медики прибыли в Абхазию для борьбы с COVID-19

— Прилетевших в Осло спустя минуту после введения карантина отправили в изоляцию

м