В Саратове обнаружили тело школьника за торговым комплексом
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Днем в воскресенье, 9 августа, прохожие обнаружили за зданием торгового комплекса в Заводском районе Саратова тело 13-летнего мальчика. Об этом сообщает региональное управление СК России.
Согласно данным следствия, признаков насильственной смерти при внешнем осмотре на теле ребенка найдено не было.
«Назначено судебно-медицинское исследование с целью определения причины его смерти», — указано в сообщении.
Как стало известно, родители подростка уже установлены.