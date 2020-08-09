В Саратове обнаружили тело школьника за торговым комплексом

Днем в воскресенье, 9 августа, прохожие обнаружили за зданием торгового комплекса в Заводском районе Саратова тело 13-летнего мальчика. Об этом сообщает региональное управление СК России.

Согласно данным следствия, признаков насильственной смерти при внешнем осмотре на теле ребенка найдено не было.

«Назначено судебно-медицинское исследование с целью определения причины его смерти», — указано в сообщении.

Как стало известно, родители подростка уже установлены.