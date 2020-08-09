В МИД РФ указали причину задержания журналистов «Дождя» в Белоруссии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, почему в в Белоруссии задержали журналистов телеканала «Дождь», передает РИА «Новости».
По ее словам, это произошло из-за отсутствия у них аккредитации.
Как рассказала Захарова, российское посольство контактирует с властями республики насчет задержания журналистов. Им уже предоставлена консульская помощь, отметила дипломат.
«Установлено их местонахождение», — добавила Захарова.
Ранее Telegram-канал «Дождя» сообщил о задержании двух корреспондентов и оператора в Белоруссии.
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