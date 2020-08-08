Протестующие пытаются занять здание министерства энергетики Ливана
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Участники антиправительственной демонстрации в Бейруте штурмуют здание министерства энергетики Ливана, сообщает РИА «Новости».
Это уже четвертое министерство, здание которого пытаются занять протестующие. Ранее сообщалось о штурме зданий министерств иностранных дел, экономики и окружающей среды Ливана.
Ранее сообщалось, что в ходе массовой антиправительственной демонстрации в столице Ливана начались столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов. Демонстранты заняли здание МИД Ливана.
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