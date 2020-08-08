Число жертв ливней и оползней в Южной Корее достигло 26
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Сильные ливни и вызванные ими оползни и наводнения в Южной Корее стали причиной гибели 26 человек, передает агентство Yonhap со ссылкой на Центральный штаб по борьбе со стихийными бедствиями и обеспечению безопасности.
Еще восемь человек получили ранения, 10 числятся пропавшими.
На центральную и северную части страны обрушились сильные ливни. В разных регионах выпадало от 80 до 100 мм осадков в час, поднялся уровень воды в реках, в горах начали сходить оползни. Без крова остались 4 860 человек в 12 городах и провинциях.
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