Число жертв ливней и оползней в Южной Корее достигло 26

Сильные ливни и вызванные ими оползни и наводнения в Южной Корее стали причиной гибели 26 человек, передает агентство Yonhap со ссылкой на Центральный штаб по борьбе со стихийными бедствиями и обеспечению безопасности.

Еще восемь человек получили ранения, 10 числятся пропавшими.

На центральную и северную части страны обрушились сильные ливни. В разных регионах выпадало от 80 до 100 мм осадков в час, поднялся уровень воды в реках, в горах начали сходить оползни. Без крова остались 4 860 человек в 12 городах и провинциях.

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