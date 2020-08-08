Спасатели МЧС РФ извлекли из-под завалов в Бейруте тела четырех погибших

Спасатели МЧС РФ обнаружили и извлекли из-под завалов, образовавшихся после взрыва в Бейруте, тела четырех погибших. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу российского ведомства.

Отмечается, что в настоящее время 160 российских спасателей работают вблизи эпицентра взрыва круглосуточно в три смены.

Кроме того, при помощи альпинистского снаряжения удалось обследовать часть подвального помещения элеватора.

«За сутки медпомощь оказана в 84 случаях, госпитализированных нет. Психологами МЧС России помощь оказана в 10 случаях», — говорится в сообщении.

4 августа в порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. По словам премьер-министра Ливана Хассана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушена часть построек. По последним данным минздрав Ливана, число жертв происшествия достигло 154, при этом личность 25 погибших человек еще не установлена.

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