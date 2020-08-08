Митрополит Кубани Исидор умер от коронавируса
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Скончался митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. Об этом сообщил в Telegram-канале заместитель управляющего делами патриархи епископ Савва.
Священнослужитель умер от осложнений, связанных с коронавирусом. Ему было 79 лет.
Исидор был правящим архиереем Кубани 33 года.
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