Названы самые необычные находки, забытые арендаторами каршерингов

Арендующие каршеринг горожане в основном забывают в автомобилях телефоны, зонты и перчатки, но бывают вещи и более крупные. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей сервисов по аренде машин.

Так, в автомобилях находили музейный пулемет РПК-74, живого лебедя, спящего бульдога, подвесное биде, четыре билета на матч Испания – Россия и другое.

По словам представителей сервиса, бывают случаи, когда арендаторы ломают или забирают части машин с собой.

«Воруют все, что не посажено на цепь под напряжением: незамерзайку, щетки, коврики, дворники, провода для зарядки, эмблемы и так далее», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что в последние годы краж стало значительно меньше за счет установленных в автомобилях видеорегистраторов.

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