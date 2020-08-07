Появились кадры из индийского штата Керала, где самолет развалился при посадке

Опубликовано видео из индийского штата Керала, где самолет при посадке развалился на две части.

По предварительным данным, самолет со 190 людьми на борту следовал из Дубая.

По данным местных СМИ, во время посадки шел дождь.

Сообщается, что погибли пилоты, около 30 человек госпитализированы с травмами.

Данных о других погибших в настоящий момент нет.

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