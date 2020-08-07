Число погибших при взрыве в Бейруте возросло до 154

По меньшей мере 154 человека стали жертвами взрыва в порту Бейрута, передает телеканал Sky News Arabia.

Ранее сообщалось о 149 погибших.

4 августа в порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. В результате трагедии оказались ранены более 5 тысяч человек, более 300 тысяч остались без крова. По словам премьер-министра Ливана Хассана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2 750 тонн аммиачной селитры. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушена часть построек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— МЧС спешит на помощь: в Бейрут вылетел четвертый борт

— В Бейруте по делу о взрыве задержали 16 чиновников

— Число жертв взрыва в Бейруте возросло до 149