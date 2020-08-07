Число погибших при взрыве в Бейруте возросло до 154
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По меньшей мере 154 человека стали жертвами взрыва в порту Бейрута, передает телеканал Sky News Arabia.
Ранее сообщалось о 149 погибших.
4 августа в порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. В результате трагедии оказались ранены более 5 тысяч человек, более 300 тысяч остались без крова. По словам премьер-министра Ливана Хассана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2 750 тонн аммиачной селитры. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушена часть построек.
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