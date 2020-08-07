Снято ограничение на госзакупки зарубежных средств от лейкоза и лимфомы

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об отмене ограничений на госзакупки зарубежных лекарств от лейкоза и лимфомы, сообщается на сайте правительства.

Ограничение больше не будет распространяться на препараты филграстим, каспофунгин, микафунгин, карбоплатин, вориконазол, севофлуран, ритуксимаб, флударабин, указано в сообщении кабмина. Данные средства используются для лечения рака лимфоидной и кроветворной тканей, а также орфанных заболеваний у детей.

Данные препараты включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Входящие в этот список зарубежные медикаменты не участвуют в аукционах госзакупок, если есть аналогичные предложения как минимум от двух производителей из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Отмена этого ограничения позволит избежать ущерба для эффективности лечения.