Экс-члена ОНК задержали возле суда, где огласили приговор членам «Нового величия»

В Москве задержали бывшего члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Евгения Еникеева. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на ответственного секретаря нынешнего состава ОНК Москвы Алексея Мельникова.

«Задержали нашего бывшего коллегу по ОНК Евгения Еникеева. Нам известно, что он находится в ОМВД по Нижегородскому району», — сказал он.

Еникеев был задержан возле здания Люблинского суда Москвы, где был оглашен приговор по делу экстремистского сообщества «Новое величие». Другие обстоятельства задержания пока неизвестны.

Кроме своей деятельности в составе прошлого созыва ОНК Еникеев известен как участник Московской хельсинкской группы (МХГ).