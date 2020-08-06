Сбежавший от хозяйки в Подмосковье удав Анатолий держит в страхе дом

В подмосковном ЖК «Западное Кунцево» от хозяйки сбежал огромный удав Анатолий, сообщают «Вести.RU».

Его обнаружили жильцы 3 этажа — змея неизвестным образом попала к ним в квартиру, преодолев порядка 15 метров от своего дома на 2 этаже. Предполагается, что удав передвигался по вентиляции.

Комнату с обнаруженной рептилией жильцы заблокировали и вызвали экстренные службы. Однако удав успел скрыться и теперь его не могут найти.

«Ужас, кошмар. Мы не понимаем, как жить дальше. Квартира перевернута вверх дном несколько раз. Мы не можем его найти, говорят, они прячутся», — рассказала хозяйка квартиры.

Как отмечается, все жители ЖК ожидают поимки рептилии.