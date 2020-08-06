Четвертый самолет МЧС России вылетел в Бейрут
Четвертый самолет МЧС России вылетел в Бейрут для оказания помощи после мощного взрыва, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомство.
Самолет Ил-76 вылетел из Саратова, он доставит в Ливан 15 специалистов Роспотребнадзора и оборудование для развертывания лаборатории по выявлению COVID-19, заявили в МЧС.
4 августа в порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. По словам премьер-министра Ливана Хассана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушена часть построек.
Жертвами взрыва стали более 130 человек, пострадали более 4 тыс. жителей города.
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