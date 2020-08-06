Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

__is_photorep_included13178041: 1

Четвертый самолет МЧС России вылетел в Бейрут для оказания помощи после мощного взрыва, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомство.

Самолет Ил-76 вылетел из Саратова, он доставит в Ливан 15 специалистов Роспотребнадзора и оборудование для развертывания лаборатории по выявлению COVID-19, заявили в МЧС.

4 августа в порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. По словам премьер-министра Ливана Хассана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушена часть построек.

Жертвами взрыва стали более 130 человек, пострадали более 4 тыс. жителей города.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— МЧС России приступает к спасательной операции в Бейруте

— МЧС России готово увеличить группировку спасателей в Бейруте

— «Детонация селитры»: кто виноват в трагедии в Бейруте