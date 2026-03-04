Размер шрифта
В Пентагоне выразили уверенность, что Иран не продержится дольше США

Шеф Пентагона Хегсет: Иран не сможет истощить запасы перехватчиков США
PeteHegseth/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Иран не сможет продолжать атаки в ответ на операцию США и Израиля так долго, чтобы у американских войск закончился запас перехватчиков. Об этом в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал CBS News, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет.

В ходе мероприятия ему задали вопрос, может ли Исламская Республика попробовать истощить возможности американской системы противоракетной обороны. Чиновник выразил уверенность, что Тегеран не сможет продержаться дольше Вашингтона.

По словам Хегсета, Соединенные Штаты намерены задавать «тон и темп» боевых действий.

«Мы обеспечим это силой наших действий, нашими наступательными и оборонительными возможностями», — сказал шеф Пентагона.

США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана на прошлой неделе, 28 февраля. Как рассказал американский лидер Дональд Трамп, причиной послужило «иссякшее терпение» в связи с нежеланием Тегерана отказываться от ядерных амбиций. Один из ударов США и Израиля пришелся на резиденцию верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи, который получил несовместимые с жизнью травмы. В ответ Иран атаковал территорию Израиля и американские авиабазы в странах Ближнего Востока.

Ранее независимая миссия ООН дала оценку ударам США и Израиля по Ирану.

 
