Двум бывшим полицейским дали срок за издевательства и пытки над задержанным

В Курганской области двум экс-полицейским вынесли приговор за издевательства и пытки в отношении задержанного. Об этом стало известно Ura.ru.
Речь идет бывших сотрудниках ОМВД «Далматовский», которые в мае 2024 года задержали мужчину, пытавшегося поджечь сено.
После этого в отношении силовиков возбудили уголовное дело о превышении полномочий с применением пыток, а также насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц.
Третий участник скандального задержания, бывший лейтенант полиции, предстал перед судом в феврале 2025 года, он был признан виновным в превышении полномочий и получил три года колонии строгого режима. Теперь обвинительный приговор вынесен двум другим участникам пыток.
«Бывшим полицейским дали по семь лет колонии», — уточнили источники агентства.
Ранее сотрудник МВД из Башкирии избил человека по просьбе тестя и получил срок.