Женщина отсудила £70 тыс. за увольнение из-за приступов тошноты в беременность

Британку уволили за работу из дома из-за приступов тошноты во время беременности

В Великобритании Кайла Фармер отсудила £70 тысяч после того, как начальник уволил ее за работу из дома из-за утренней тошноты во время беременности, пишет Daily Mail.

Фармер работала видеоредактором и менеджером по операциям в компании Fresh Cut Video с января 2023 года. Изначально она трудилась удаленно, так как жила в Южной Африке, однако после переезда в Великобританию от нее ожидали присутствия в офисе в Оксфорде.

По данным трибунала, отношения с руководством ухудшились после того, как сотрудница в январе 2024 года сообщила директору компании Гарри Пиллу о своей беременности и предоставила справку от врача. В документе говорилось, что из-за сильной утренней тошноты и рвоты ей временно рекомендуется работать из дома.

Сначала руководитель отреагировал положительно, однако уже через несколько дней началась проверка ее работы. При этом ранее Кайла получала положительные отзывы и даже бонусы за результаты.

Позднее работодатель обвинил сотрудницу в утечке данных после того, как она скачала рабочие файлы на личный компьютер — хотя, как установил суд, такая практика ранее считалась обычной и была известна руководству.

В итоге беременную Кайлу уволили, сославшись на «плохую производительность» и «неправомерное поведение». Трудовой трибунал в Рединге признал увольнение несправедливым и установил, что основной причиной решения работодателя стала беременность сотрудницы и ек больничный, связанный с этим состоянием.

Судья отметил, что проблемы с производительностью были использованы как предлог, а решение об увольнении фактически было принято заранее.

Фармер рассказала, что судебный процесс длился почти два года и сопровождался сильным стрессом. Сейчас она воспитывает дочь и ищет новую работу, добавив, что решила бороться в суде «ради справедливости и ради других женщин, которые могут оказаться в подобной ситуации».

