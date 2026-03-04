На территории нескольких санаториев в Геленджике упали обломки беспилотников

Обломки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) упали на территории трех санаториев в Геленджике. Об этом сообщили в оперативном штабе в Краснодарском крае.

По его информации, туристы не проживали в двух из этих санаториев, в третьем гостей на время отражения атаки дронов эвакуировали в безопасное место. Пострадавших нет, инфраструктура не повреждена , - говорится в заявлении.

Также в оперштабе заявили, что в селе Кабардинка в Геленджике нашли обломки БПЛА. Там отметили, что никто не пострадал, инфраструктура не получала повреждения.

3 марта губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников на регион пострадали пять человек. По его словам, в Среднеахтубинском районе дроны попали в три частных домовладения. В Ворошиловском районе Волгограда беспилотный летательный аппарат упал в нежилой зоне. В Тракторозаводском районе областного центра беспилотник атаковал квартиру в многоквартирном доме на улице Батова.

