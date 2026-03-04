Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

На территории нескольких санаториев в Геленджике упали обломки беспилотников

Обломки дронов ВСУ упали на территории трех санаториев в Геленджике
Shutterstock

Обломки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) упали на территории трех санаториев в Геленджике. Об этом сообщили в оперативном штабе в Краснодарском крае.

По его информации, туристы не проживали в двух из этих санаториев, в третьем гостей на время отражения атаки дронов эвакуировали в безопасное место. Пострадавших нет, инфраструктура не повреждена , - говорится в заявлении.

Также в оперштабе заявили, что в селе Кабардинка в Геленджике нашли обломки БПЛА. Там отметили, что никто не пострадал, инфраструктура не получала повреждения.

3 марта губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников на регион пострадали пять человек. По его словам, в Среднеахтубинском районе дроны попали в три частных домовладения. В Ворошиловском районе Волгограда беспилотный летательный аппарат упал в нежилой зоне. В Тракторозаводском районе областного центра беспилотник атаковал квартиру в многоквартирном доме на улице Батова.

Ранее в Госдуме рассказали, как решить вопрос с ударами украинских дронов.

 
Теперь вы знаете
Алкоголизм и депрессия: как связаны эти состояния на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!