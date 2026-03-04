В Госдуме объяснили, чем опасен для детей «Чебурашка»

Депутат Бурляев: в «Чебурашке» нет ни одного положительного героя

Народный артист России и депутат Госдумы РФ Николай Бурляев заявил в беседе с News.ru об опасности «Чебурашки».

По мнению Бурляева, в «Чебурашке» нет ни одного положительного героя, и даже дети показаны «монстрами».

«А ведь искусство должно воспитывать душу нового поколения, о чем думали в СССР: создали Киностудию детских и юношеских фильмов, осознавая, как важно воплощать образы героев, чтобы было на кого ориентироваться детской душе. А на кого сейчас им ориентироваться?» — заявил артист.

В январе российские фильмы «Чебурашка-2», «Простоквашино» и «Буратино» собрали рекордную кассу в новогодние праздники.

В том же месяце член комитета Совета Федерации по культуре Айрат Гибатдинов предложил организовать российский аналог «Диснейленда». Он считает, что нужно сделать российский парк развлечений с героями отечественных мультфильмов — Чебурашкой, Крокодилом Геной, Винни-Пухом, Волком и Зайцем из «Ну, погоди!», героями «Простоквашино» и прочее. По словам мужчины, такое место можно назвать «Чебурляндией».

