Российские спасатели прибыли в Бейрут

Самолет МЧС России со спасателями и гуманитарной помощью на борту прибыл в аэропорт Бейрута для оказания помощи пострадавшим в результате разрушительного взрыва в городском порту 4 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«На борту самолета порядка 50 спасателей и медиков, а также передвижной мобильный госпиталь МЧС России», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что это только первый из четырех бортов МЧС, которые должны прибыть в Ливан. Последующие самолеты доставят в страну дополнительные средства для оказания помощи жителям города, в том числе передвижную лабораторию для диагностики коронавируса.

4 августа в порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. По словам премьер-министра Ливана Хассана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушена часть построек.

Жертвами взрыва стали более 130 человек, пострадали более 4 тыс. жителей города.

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