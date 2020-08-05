Посол России в Ливане рассказал об ощущениях в момент взрыва в Бейруте

По словам российского посла в Ливане Александра Засыпкина, взрыв в порту Бейрута, который произошел во вторник, 4 августа, на достаточно удаленном расстоянии ощущался как землетрясение. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, после ощущения, напоминающего землетрясение, был удар взрывной волны, который выбил окна, двери.

Он отметил, что в основном люди получили травмы из-за вылетевших стекол.

«Но чем ближе к эпицентру взрыва, тем больше разрушений, вплоть до обрушения домов. Все это ужасно», — рассказал Засыпкин.

4 августа в порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. В МВД страны заявили, что он произошел на складе с аммиачной селитрой. По словам премьер-министра Ливана Хассана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушена часть построек.

По последним данным, погибли больше ста, пострадали четыре тысячи человек. Врачи просят вывозить раненых за пределы города, потому что в больницах нет свободных мест.

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