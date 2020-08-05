В Сочи медведи загрызли зашедшего к ним в вольер мальчика

В сочинском поселке Дагомыс два медведя загрызли 11-летнего мальчика, зашедшего в незапертый вольер. Об этом сообщает СУ СК по Краснодарскому краю.

По данным следствия, вечером 4 августа несовершеннолетний находился на улице Армавирской поселка Дагомыс.

«Данный земельный участок арендован одной из коммерческих организаций, при этом руководством фирмы на нем был установлен вольер, в котором содержалось два диких медведя», — говорится в сообщении.

Ребенок зашел через незапертую калитку внешнего ограждения и подошел к вольеру, в результате чего животные напали на мальчика.

Звери нанесли мальчику множество телесных повреждений, от которых он скончался на месте.

На данный момент устанавливаются обстоятельств трагедии, в том числе правомерность содержания диких животных, а также соблюдения условий безопасности их содержания. Возбуждено уголовное дело.

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