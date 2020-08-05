Железнодорожный мост обрушился во время военных учений в ЕАО

Железнодорожный мост обрушился во время военных учений в Еврейской автономной области, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в Смидовичском районе, где проводятся военные учения. Конструкции моста не выдержали нагрузки и рухнули.

Отмечается, что пострадали около 20 человек, они госпитализированы. Смертей не зафиксировали. Официальных комментариев пока не поступало.