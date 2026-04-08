Американский лидер Дональд Трамп согласился на перемирие с Ираном, чтобы спасти американцев, так и не получив помощи от стран НАТО. Об этом конгрессвумен от Республиканской партии Анна Паулина Луна написала в соцсети Х.

По ее словам, в НАТО показали, кто они на самом деле, а многие европейские политики были разоблачены. Она утверждает, что те, кто пытался использовать конфликт на Ближнем Востоке «для посева розни или просто откровенной лжи, также раскрыли себя». Луна утверждает, что «с самого начала речь шла о спасении жизней американцев».

Политик считает, что Дональд Трамп с самого начала был точен в своих расчетах и планах относительно Ирана, однако отказ НАТО оказать помощь США стал для него полной неожиданностью.

До этого президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. Он отметил, что в рамках соглашения о прекращении огня Иран согласился разблокировать Ормузский пролив. При этом Трамп заявил о выполнении всех целей военной операции против Ирана. В Белом доме сказали, что Израиль присоединится к прекращению огня.

