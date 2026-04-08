Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

В США указали на роль НАТО в перемирии с Ираном

Конгрессвумен Луна: Трамп согласился на перемирие с Ираном из-за позиции НАТО
Francis Chung - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Американский лидер Дональд Трамп согласился на перемирие с Ираном, чтобы спасти американцев, так и не получив помощи от стран НАТО. Об этом конгрессвумен от Республиканской партии Анна Паулина Луна написала в соцсети Х.

По ее словам, в НАТО показали, кто они на самом деле, а многие европейские политики были разоблачены. Она утверждает, что те, кто пытался использовать конфликт на Ближнем Востоке «для посева розни или просто откровенной лжи, также раскрыли себя». Луна утверждает, что «с самого начала речь шла о спасении жизней американцев».

Политик считает, что Дональд Трамп с самого начала был точен в своих расчетах и планах относительно Ирана, однако отказ НАТО оказать помощь США стал для него полной неожиданностью.

До этого президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. Он отметил, что в рамках соглашения о прекращении огня Иран согласился разблокировать Ормузский пролив. При этом Трамп заявил о выполнении всех целей военной операции против Ирана. В Белом доме сказали, что Израиль присоединится к прекращению огня.

Ранее в США оценили перемирие с Ираном словом «катастрофа».

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!