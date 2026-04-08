Названы самые высокооплачиваемые профессии апреля

Средняя предлагаемая россиянам зарплата в начале апреля составила 84,7 тыс. рублей, что на 13% больше прошлогодних показателей. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru.

При этом доходы некоторых специалистов превышают медианную зарплату по стране. Так, на первом месте по уровню предлагаемого дохода, помимо руководителей, находятся дата-сайентисты из сферы IT (225 тыс. рублей), на втором — сварщики (207,2 тыс. рублей), на третьем — агенты по недвижимости (204,8 тыс. рублей). В пятерку высокооплачиваемых специальностей также вошли DevOps-инженеры из IT (201,9 тыс. рублей) и геологи (200,9 тыс. рублей).

Среди топ-менеджеров в топ-5 высокооплачиваемых специальностей вошли руководители группы разработки (260,3 тыс. рублей), коммерческие (250 тыс. рублей) и финансовые (200 тыс. рублей) директора, директора по маркетингу и PR (200 тыс. рублей) и директора по информационным технологиям (200 тыс. рублей).

Наименьшие показатели медианной заработной платы были у дворников (40,3 тыс. рублей), уборщиков (45,9 тыс.), мерчандайзеров (49,6 тыс.), воспитателей (50,8 тыс.) и операторов call-центров (51,6 тыс. рублей).

