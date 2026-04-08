В Южной Корее сообщили, что КНДР запустила несколько баллистических ракет

КНДР запустила несколько баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Об этом пишет «Рёнхап» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

В материале уточняется, что ракеты были запущены утром 8 апреля из района Вонсана на севере КНДР. Они пролетели около 240 км.

«Это уже четвертый подтвержденный запуск баллистической ракеты со стороны Северной Кореи с начала года», — подчеркнули авторы статьи.

Как рассказали в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи, военнослужащие страны внимательно следят за действиями КНДР и сохраняют «готовность к решительному ответу на любые провокации». Также в заявлении отмечается, что южнокорейские спецслужбы отслеживали запуск ракет совместно с американскими коллегами. Стороны активно обменивались соответствующей информацией.

6 апреля президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён принес извинения КНДР за запуск беспилотников в сторону республики, который осуществили частные лица. Глава государства назвал прискорбным тот факт, что отдельные граждане позволяют себе совершать такие провокационные действия в отношении Пхеньяна.

Ранее в КНДР похвалили южнокорейского лидера.

 
