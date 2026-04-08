В «Спартаке» рассказали, чего ждут от судей в матче с «Зенитом»

Гендир «Спартака»: рассчитываем на профессиональное судейство в игре с «Зенитом»
Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов рассказал, что в клубе рассчитывают на профессиональную работу судей в матче полуфинала Пути регионов Кубка России с «Зенитом». Его слова приводит Sport24.

«Слова Кахигао о судействе в Санкт-Петербурге? Франсис все прекрасно сказал. «...» Мы рассчитываем на профессиональное судейство в игре с «Зенитом», — сказал Некрасов.

5 апреля спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао выразил надежду, что решения судей не будут направлены против московской команды.

Полуфинал Пути регионов Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» запланирован на 8 апреля в Петербурге на «Газпром Арене». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. Главой судейской бригады назначен Артем Чистяков (https://www.gazeta.ru/tags/person/artem_chistyakov.shtml).

В турнирной таблице РПЛ после 23 туров «Спартак» (41 очко) занимает шестую строчку, отставая от возглавляющего таблицу «Краснодара» на 11 баллов. «Зенит» с 51 очком располагается на втором месте.

Ранее Александр Мостовой рассказал, чего не хватает «Спартаку».

 
