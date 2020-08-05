Премьер Ливана уточнил причину взрыва в Бейруте

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Премьер-министр Ливана Хассан Дияб заявил, что причиной взрыва в порту Бейрута стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры в течение шести лет. Об этом в своем Twitter сообщает канцелярия ливанского президента.

«Я не успокоюсь, пока мы не найдем ответственного за то, что случилось, чтобы привлечь его к ответственности и наложить на него самые суровые меры наказания», — сказал Дияб.

По словам главы кабмина, недопустимо то, что партия аммиачной селитры такого объема была на складе на протяжении шести лет без принятия превентивных мер, поскольку это угрожает безопасности граждан.

Вечером во вторник в ливанском порту в городе Бейрут произошел мощный взрыв. В МВД страны заявили, он произошел на складе с аммиачной селитрой. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушены части построек. Городские больницы не справляются с наплывом пострадавших.

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