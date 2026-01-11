Размер шрифта
В Москве с последствиями снегопада борются почти 150 тысяч человек

В Москве около 145 тысяч человек ликвидируют последствия снегопада
Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Для устранения последствий обильного снегопада в Москве мобилизованы внушительные силы: около 145 тысяч человек и более 15 тысяч единиц специализированной техники. Об этом сообщает официальный Telegram-канал городского хозяйства столицы.

«Всего на данный момент задействованы порядка 145 тыс. человек, это — сотрудники коммунальных служб, столичных инженерных, ресурсоснабжающих, строительных компаний, других предприятий и организаций. На улицах работает более 15 тыс. единиц техники», — отметил заммэра столицы Петр Бирюков.

Он также отметил, что за минувшие сутки высота снежного покрова увеличилась на два сантиметра, к утру ожидается еще от двух до до шести сантиметров, а в ближайшие дни прирост может достичь 16 сантиметров. В некоторых районах города с начала снегопада выпало до 46 сантиметров снега.

По его словам, дорожная сеть города полностью расчищена, организован вывоз снежных валов, и работы ведутся также на дворовых территориях. Собранный снег транспортируется на специально оборудованные площадки и снегоплавильные установки.

В течение дня осуществляется очистка крыш многоквартирных домов, выступающих частей фасадов, желобов и водостоков от снега и наледи. Для этих целей привлечены бригады кровельщиков и автоподъемники.

В Москве функционируют более 50 стационарных снегоплавильных пунктов, общей мощностью переработки около 650 тысяч кубических метров снега в сутки.

Власти Москвы просят горожан проявлять понимание к проводимым мероприятиям по уборке снега и не создавать препятствий для работы коммунальной техники.

Ранее прошедший в Москве снегопад вошел в пятерку сильнейших за 146 лет.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27596065_rnd_5",
    "video_id": "record::db4dc99e-b434-4c14-8be0-d5453dae896f"
}
 
