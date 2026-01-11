Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости политики

В США потребовали от посла Украины объяснений после жалоб на захват церквей

Конгрессвумен Луна требует от посла Украины объяснения жалоб на захват церквей
Francis Chung - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Конгрессвумен США Анна Паулина Луна обратилась к послу Украины в Штатах Ольге Стефанишиной с требованием прояснить ситуацию, касающуюся видеообращения православных верующих из западной Украины. Христиане жалуются на захват храмов и преследования, пишет РИА Новости.

«Можете ли вы прокомментировать это видео? Или как насчет других православных христиан, которые приходят ко мне в офис? Я была бы рада организовать встречу с вами и с ними. Я понимаю, что вы объясняете действия украинского правительства, но заключение христиан в тюрьму никогда не бывает хорошим делом. Как и оправдания», — заявила Луна.

Луна уже пообещала добиваться ответственности для украинских официальных лиц, причастных к захватам церквей, и заявила о намерении обратиться по этому поводу в Ватикан. По ее словам, она получила видео-прошение о помощи от православных христиан села Кузьмин, расположенного в западной части Украины, и подчеркнула, что подобные «незаконные изъятия» культовых сооружений недопустимы.

В последнее время на Украине наблюдается усиление гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата, являющуюся крупнейшей религиозной общиной страны. Власти, аргументируя это связями церкви с Россией, ввели в ряде регионов запреты на ее деятельность.

Ранее на западе Украины сотрудники военкомата похитили священника УПЦ.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27595987_rnd_5",
    "video_id": "record::7c68b217-f88e-4fd3-af01-f8ca7f592ec0"
}
 
Теперь вы знаете
Не все потеряно. Как заново влюбиться в работу, если она надоела
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+