В США потребовали от посла Украины объяснений после жалоб на захват церквей

Конгрессвумен США Анна Паулина Луна обратилась к послу Украины в Штатах Ольге Стефанишиной с требованием прояснить ситуацию, касающуюся видеообращения православных верующих из западной Украины. Христиане жалуются на захват храмов и преследования, пишет РИА Новости.

«Можете ли вы прокомментировать это видео? Или как насчет других православных христиан, которые приходят ко мне в офис? Я была бы рада организовать встречу с вами и с ними. Я понимаю, что вы объясняете действия украинского правительства, но заключение христиан в тюрьму никогда не бывает хорошим делом. Как и оправдания», — заявила Луна.

Луна уже пообещала добиваться ответственности для украинских официальных лиц, причастных к захватам церквей, и заявила о намерении обратиться по этому поводу в Ватикан. По ее словам, она получила видео-прошение о помощи от православных христиан села Кузьмин, расположенного в западной части Украины, и подчеркнула, что подобные «незаконные изъятия» культовых сооружений недопустимы.

В последнее время на Украине наблюдается усиление гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата, являющуюся крупнейшей религиозной общиной страны. Власти, аргументируя это связями церкви с Россией, ввели в ряде регионов запреты на ее деятельность.

Ранее на западе Украины сотрудники военкомата похитили священника УПЦ.