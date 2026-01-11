В Донецке произошли взрывы

РИА Новости: в небе над Донецком произошли три взрыва

В небе над Донецком произошли три взрыва. Об этом сообщает РИА Новости.

Как передает корреспондент агенства, взрывы произошли в интервале между 18:30 мск и 18:40 мск. Они были слышны в центральной и северо-восточной части города.

Днем 11 января взрывы произошли в городе Херсоне, подконтрольном украинским властям.

23 декабря сообщалось, что автозаправочная станция и многоквартирный дом получили повреждения в результате атак украинских беспилотников-камикадзе по территории ДНР. Удары были нанесены по Калининскому району Горловки и Петровскому району Донецка.

В конце ноября беспилотник нанес удар по частному сектору в Донецке, взрыв произошел возле одного из жилых домов. Отмечается, что дрон попал в забор, в результате последовавшего взрыва повреждены как минимум два частных дома. О пострадавших в результате атаки не сообщалось.

Ранее житель ДНР подорвался на взрывоопасном предмете.