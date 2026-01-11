Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В Донецке произошли взрывы

РИА Новости: в небе над Донецком произошли три взрыва
Varit Soponpis/Keystone Press Agency/Global Look Press

В небе над Донецком произошли три взрыва. Об этом сообщает РИА Новости.

Как передает корреспондент агенства, взрывы произошли в интервале между 18:30 мск и 18:40 мск. Они были слышны в центральной и северо-восточной части города.

Днем 11 января взрывы произошли в городе Херсоне, подконтрольном украинским властям.

23 декабря сообщалось, что автозаправочная станция и многоквартирный дом получили повреждения в результате атак украинских беспилотников-камикадзе по территории ДНР. Удары были нанесены по Калининскому району Горловки и Петровскому району Донецка.

В конце ноября беспилотник нанес удар по частному сектору в Донецке, взрыв произошел возле одного из жилых домов. Отмечается, что дрон попал в забор, в результате последовавшего взрыва повреждены как минимум два частных дома. О пострадавших в результате атаки не сообщалось.

Ранее житель ДНР подорвался на взрывоопасном предмете.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27596149_rnd_2",
    "video_id": "record::43ff682e-50a8-4a94-a977-be493f349808"
}
 
Теперь вы знаете
Не все потеряно. Как заново влюбиться в работу, если она надоела
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+