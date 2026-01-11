Размер шрифта
Российский предприниматель бесследно исчез на Кипре

На Кипре полиция с помощью вертолета ищет экс-главу «Уралкалия» Баумгертнера
Евгений Биятов/РИА Новости

Власти Кипра ведут поиски бывшего гендиректора ОАО «Уралкалий» Владислава Баумгертнера, который бесследно исчез в стране 7 января. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что Баумгертнер пропал по месту своего жительства в Лимасоле. 

По информации местных СМИ, к поискам предпринимателя были привлечены подразделения гражданской обороны, вертолет и беспилотники. Уточняется, что последний сигнал мобильного телефона пропавшего был зафиксирован в районе деревни Писсури. Место было оцеплено.

До этого сообщалось, что в Таиланде исчез 30-летний россиянин Михаил Емельянов, который владел наркошопом. Он отправился на встречу с партнером по бизнесу и пропал. В последний раз видеокамеры зафиксировали его отъезжающим от отеля в Паттайе. Видно было, как он выходит из отеля, садится на байк и выезжает на дорогу. После пропажи родственники объявили россиянина в розыск, а его мать планирует вылететь ближайшим рейсом в Таиланд.

Ранее СМИ сообщили об исчезновении экс-депутата Госдумы в Москве.

