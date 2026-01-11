Глава ЕК лично подпишет спорное соглашение с Меркосур

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен планирует 17 января отправиться в Парагвай для личного участия в подписании вызвавшего споры соглашения о свободной торговле со странами Меркосур (Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай). Об этом РИА Новости сообщил информированный европейский источник, отметив, что фон дер Ляйен намеревается сделать это, даже не дожидаясь одобрения со стороны Европарламента.

«Я могу подтвердить, что подписание состоится в Парагвае 17 января с личным участием главы Еврокомиссии», – заявил источник агентства.

До этого глава Европейского Совета Антониу Кошта заявил об одобрении государствами-членами ЕС вызвавшего разногласия и протесты среди фермерского сообщества соглашения с членами Меркосур.

В то же время заявление COPA, европейской организации, объединяющей фермеров и сельскохозяйственные кооперативы, подчеркивало, что, несмотря на внесенные корректировки в защитные механизмы, европейские отраслевые организации сохраняют единую позицию в критике данного соглашения.

Ранее французский политик назвал выход из ЕС единственным решением для сельского хозяйства.