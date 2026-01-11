В США скрыли дальнейшие шаги против танкеров с иранской нефтью

В Минэнерго США не раскрыли дальнейшие шаги против танкеров с иранской нефтью

Глава Министерства энергетики США Крис Райт воздержался от конкретики относительно дальнейших действий Вашингтона в отношении танкеров, занимающихся транспортировкой иранской нефти. Его слова приводит CBS.

«Я не буду раскрывать какие-либо изменения позиции по этому вопросу», – сказал он в эфире CBS в ответ на вопрос о том, планируются ли новые задержания судов, перевозящих иранскую нефть.

Райт также обошел прямой вопрос о потенциальных мерах США в связи с текущими протестами в Иране.

«Президент неоднократно выражал надежду на восстановление свободы, законности, капитализма и позитивных отношений между Ираном и Соединенными Штатами. Будем следить за развитием событий», – уклончиво ответил он.

До этого президент США Дональд Трамп пообещал «прийти на помощь» протестующим в Иране. На заявление Трампа отреагировал советник верховного лидера Ирана Али Шамхани: он пообещал «отсечь» руку интервенту, который вмешается во внутренние дела Исламской Республики.

Ранее президент Ирана обвинил США и Израиль в разжигании беспорядков в стране.