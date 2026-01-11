В Запорожской области 47 тысяч абонентов остались без света

Балицкий: в Запорожье 47 тысяч человек остались без света из-за непогоды

В Запорожской области из-за неблагоприятных погодных условий и обледенения линий электропередач около 47 тысяч потребителей остались без электроснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в мессенджере МАХ.

По его словам, аварийные бригады прилагают максимум усилий для скорейшего восстановления энергоснабжения.

«В Запорожской области 47000 абонентов остаются без электроснабжения. Основная причина — резкое ухудшение погодных условий и обледенение проводов, в результате чего произошли обрывы на линиях электропередачи», – написал Балицкий.

Помимо этого, губернатор отметил, что были зафиксированы случаи атак украинских беспилотных летательных аппаратов на электросети, обеспечивающие электроэнергией Васильевский муниципальный округ.

«Специалисты не прекращают работы и делают все для того, чтобы в кратчайшие сроки все аварии были устранены и жители получили электроэнергию», – подчеркнул Балицкий.

Незадолго до этого глава области сообщал о более чем 46 тысячах абонентов, отключенных от электросети в связи с нештатной ситуацией.

Ранее в курском приграничье восстановили подачу электроэнергии.