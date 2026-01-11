Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-300 успешно поразил украинский истребитель F-16, выпустив по цели две ракеты. Подробности инцидента сообщил командующий зенитно-ракетным дивизионом с позывным Север в интервью для «Соловьев Live», фрагменты интервью были продемонстрированы в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

«Самая интересная [цель, которую удалось поразить] — это F-16. <…> Не с первого выстрела, двумя ракетами по нему работали. То есть первой мы посекли его, второй уже добивали», — рассказал военнослужащий.

По его словам, подразделение, оснащенное новейшим комплексом С-300 в декабре 2024 года, продемонстрировало высокую эффективность в уничтожении разнообразных воздушных целей, в том числе беспилотных летательных аппаратов, ракет ATACMS, реактивных снарядов HIMARS и управляемых авиационных бомб.

Полковник Алексей Жирков, командующий зенитно-ракетной бригадой, в свою очередь подчеркнул, что российские системы противовоздушной обороны по своим характеристикам превосходят западные аналоги.

Ранее в Германии заявили о неспособности системы ПВО Arrow-3 сбить «Орешник».