«Примитивный отдых»: вратарь РПЛ остался недоволен отпуском на Мальдивах

Вратарь «Пари НН» Медведев назвал отдых на Мальдивах примитивным
Владимир Песня/РИА «Новости»

Вратарь клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари Нижний Новгород» Никита Медведев заявил, что считает отдых на Мальдивах примитивным, поэтому предпочитает отдыхать в России. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Я был там один раз. Мне кажется, что это скучный отдых. Если и приезжать, то большой компанией. Мы как раз так и ездили — было не так скучно. Примитивных отдых — ешь, загораешь. Ты находишься на острове, где нет особо развлечений. Такой отдых не для меня», — заявил он.

РПЛ ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

Нижегородский клуб идет на 14-й позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. В 19-м туре национального первенства «Пари НН» на выезде сыграет с московским «Локомотивом» 28 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Ранее ЦСКА объявил о подписании нападающего в рамках сделки с «Зенитом».
 
