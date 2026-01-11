В США назвали захват российского танкера сигналом Путину

Telegraph: захват танкера Marinera стал сигналом от Трампа Путину по Украине

Захват нефтяного танкера Marinera, следовавшего под российским флагом, якобы стал политическим сигналом от президента США Дональда Трампа в адрес российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников.

Как утверждают источники издания, решение президента США о захвате танкера под российским флагом, а также его поддержка нового законопроекта о санкциях против Москвы якобы стали сигналом для Путина о необходимости ускорить процесс урегулирования конфликта.

По мнению одного из собеседников журналистов, поддерживающего контакты с ближайшим окружением Трампа, американский президент действует по принципу «кнута и пряника», однако «пряник, судя по всему, уже исчерпан».

Вечером 7 января EUCOM сообщило о задержании судна M/V Bella 1 («Маринера»). Танкер под российским флагом арестовали в Северной Атлантике. Его отследил береговой катер USCGC Munro. До момента захвата судно находилось примерно в 200–300 км к югу от побережья Исландии, оно направлялось в сторону Мурманска.

США обвинили «Маринеру» в нарушении санкций, связанных с перевозкой нефти из Венесуэлы. Кроме того, американские военные задержали танкер Sophia в Карибском море.

Ранее в Белом доме заявили, что танкер «Маринера» шел под ложным флагом.