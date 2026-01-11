Размер шрифта
В Венгрии предрекли крах Европы из-за финансирования Украины

Орбан: передача Украине €800 млрд приведет к экономическому краху Европы
Bernadett Szabo/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в соцсети X, что передача Украине €800 млрд ослабит Европу.

«Украина просит предоставить в течение следующих десяти лет €800 млрд, не считая военные расходы. <…> Это ослабит Европу и приведет ее к экономическому краху», — написал Орбан.

По словам министра, приоритетом для его страны по-прежнему остаются собственные граждане, а не Украина.

До этого Орбан уже отмечал, что указанная украинским лидером сумма почти в четыре раза превышает годовой ВВП Венгрии.

В конце декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна нуждается примерно в $700–800 млрд.

Заявление прозвучало на фоне выдачи Украине кредита в размере €90 млрд за счет бюджета Евросоюза. Решение ЕС принял на саммите в Брюсселе 19 декабря. Эти деньги будут направлены на покрытие неотложных финансовых потребностей страны в 2026 и 2027 году.

Ранее эксперт рассказал, как Украина потратит выделенные Европой €90 млрд.

