«Если хватит здоровья»: олимпийский чемпион о карьере Овечкина

Кожевников: если хватит здоровья, то Овечкин поиграет в НХЛ еще пару лет

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников выразил мнение, что российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может остаться в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) еще на пару сезонов. Его слова приводит «Советский спорт».

«Я думаю, что он забьет ещё много шайб в этом сезоне. Закинуть тысячу шайб ему под силу. Думаю, если хватит здоровья, он ещё пару лет поиграет в НХЛ», — заявил Кожевников.

В ночь на 10 января «Вашингтон» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Чикаго Блэкхоукс» со счетом 5:1. Овечкин забросил пятую шайбу своей команды с передачи Мартина Фехервари на 54-й минуте. Этот гол стал для Овечкина 19-м в сезоне.

Таким образом, Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки по количеству шайб в НХЛ с учетом плей-офф до 23 шайб — 993 (916+77) против 1016 (894+122).

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее олимпийский чемпион Вячеслав Буцаев пожелал Овечкину продолжать покорять новые рубежи хоккея.