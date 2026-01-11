Размер шрифта
В России объяснили желание премьер-министра Великобритании заблокировать соцсеть X

Дмитриев: соцсеть Х может показать, насколько Стармер настроен против Трампа
Henry Nicholls/Reuters/CNP/AdMedia/Global Look Press

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на своей странице в X объяснил, почему премьер-министр Великобритании Кир Стармер хочет заблокировать эту соцсеть.

«Одна из главных причин, по которой Стармер хочет заблокировать X, заключается в том, что X может показать, насколько Кир Стармер действительно настроен против [президента США Дональда] Трампа», — написал Дмитриев.

В качестве доказательства своего утверждения глава РФПИ привел свои предыдущие публикации с выступлениями Стармера. В них британский премьер заявлял, что «не хотел бы видеть Трампа у себя на ужине», предостерегал об опасности для мира в случае переизбрания Трампа, а также выступал против него.

До этого сообщалось, что Великобритания обсуждает с Австралией и Канадой международный запрет соцсети X. Лондон обеспокоен чат-ботом Grok, интегрированным в социальную сеть. Чат-бот позволяет создавать откровенные изображения женщин и детей по запросу пользователей.

Ранее Дональд Трамп назвал Маска супергением, который совершает ошибки.

