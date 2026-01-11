Размер шрифта
«Наш гений»: Тарасова восхитилась американским фигуристом Малининым

Тарасова: Малинин — наш гений фигурного катания, и его нельзя ни с кем сравнить
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что у американского фигуриста Ильи Малинина, в четвертый раз подряд выигравшего чемпионат США, нет конкуренции в мире. Ее слова приводит РИА Новости.

«Считаю, что он пришел надолго. Это наш гений фигурного катания, и его нельзя ни с кем сравнить. Он ни на кого не похож. И очень приятно, что его тренируют папа и мама, русские люди, которые раньше работали в Санкт-Петербурге», — заявила она.

За обе программы Малинин набрал 324,88 балла. Вторым стал Эндрю Торгашев (267,62), третьим — Максим Наумов (249,16).

В короткой программе на турнире Малинин набрал 115,10 балла. Этот показатель оказался выше действующего мирового рекорда в короткой программе, который принадлежит его соотечественнику Нейтану Чену — 113,97 балла, установлен на Олимпиаде-2022 в Пекине. Однако достижение Малинина не будет ратифицировано Международным союзом конькобежцев (ISU), так как рекорды признаются только на международных соревнованиях под эгидой федерации.

Фигурист — двукратный чемпион мира. Он стал первым спортсменом в истории, кто прыгнул семь четверных прыжков в рамках одной программы. Для Малинина победа на чемпионате США стала 14-й подряд.

Ранее Алина Загитова заявила, что вернется в «Ледниковый период» в роли ведущей.
 
